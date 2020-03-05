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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. هند القحطاني تستفز الجمهور بإيحاءات جنسية

أثارت الناشطة هند القحطاني، غضب واستنكار الجمهور، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقوم بإيحاءات جنسية.

وظهرت هند القحطاني، وهي تأكل إصبع شيكولاتة وتغمسه في كوب من القهوة، لكن اتهمها البعض بأن طريقتها ليست بريئة وبها إيحاءات معينة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها هند القحطاني بعمل تلك الإيحاءات، بل إنها تتعمد دائمًا استفزاز الجمهور بمقاطع فيديو وتصرفات غير لائقة.

جديد اب برس​

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