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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : دعم سعودي وأمريكي غير مسبوق للجيش وعشرات الالآف من الجنود الأمريكين لإستعادة الجوف وتحذير أمريكي للحوثيين وهذا ما سيحدث

جديد اب برس​ Advertisements شر الشيخ " يحي عويدين " تغريدة قبل قليل كشف فيها عن تطورات جديدة وطارئة تحدث في مأرب استعدادا لمعركة الحسم .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تحت شعار توحيد الصف الجمهوري شر الشيخ " يحي عويدين " تغريدة قبل قليل كشف فيها عن تطورات جديدة وطارئة تحدث في مأرب استعدادا لمعركة الحسم ." اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تحت شعار توحيد الصف الجمهوري السعودية تدفع بطارق صالح بخوض معركة الجوف ونهم بدء التحرك الجاد من الحكومة والسعودية اليوم في مأرب واستعداد للمعركة الحاسمة والساعات القادمة حاسمة وفاصلة ودعم غير مسبوق من السعودية للجيش الوطني وتحرك غير مسبوق من قبل التحالف خاصة السعودية".

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