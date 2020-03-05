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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : 3 شباب يخترقون حرمات القانون في هذه الدولة ويعتدون جنسياً على فتاة قاصر لعدة أشهر...وهنا كانت المفاجئة الكبرى

أقدم 3 شباب في اسكتلندا على الاعتداء جنسيًا على فتاة حينما كانت دون السن القانونية وعمرها لا يتجاوز الرابعة عشر؛ حيث ظلت تعاني لعدة شهور جراء ذلك؛ لتقوم برفع دعوى قضائية ضدهم. جديد اب برس​ Advertisements وقالت الفتاة: " أنا أكرههم. إنهم يستحقون أن يوضعوا في السجن ولا يخرجوا أبدًا.. لم أتمكن من الحديث علانية، لقد فقدت قدرتي عندما حدث هذا، لم يكن لدي أي سيطرة وشعرت باليأس. لقد تغير ذلك عندما ذهبت إلى المحكمة للإدلاء بالشهادة ضدهم وتم إدانتهم. شعرت بالسعادة لأول مرةـ أنني استردت بعضًا من قدرتي". وكانت الفتاة تعرف صديق للشبان الثلاثة من مدرستها؛ حيث أوهموها بأنها في أمان معهم عندما هربت من المدرسة، لكنهم بدأوا في استغلالها بعد أن جعلوها تتعاطى الكحول وتدخن السجائر والحشيش، واشتروا لها هاتفًا؛ ليستغلوا دخولها في حالة سكر، ويقوموا باغتصابها؛ ليتم استغلالها لمدة ثلاثة أشهر.

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