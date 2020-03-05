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عدن - ياسمين التهامي - عاجـــــل : هذا مايحدث الان في عدن ... قوات المجلس الانتقالي تمارس هذا ألفعل المشين بحق ابناء الشمال (تفاصيل صادمة)



أفادت مصادر محلیة، إن عملیات الاعتداء و التھجیر لأبناء المحافظات الشمالیة في

محافظتي عدن ولحج (جنوبي الیمن) تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي على أیدي

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمار جديد اب برس​ Advertisements وأكدت المصادر، أن قوات تابعة للانتقالي تشن حملة مداھمات مستمرة للمساكن والمحال

التجاریة وارتكبت انتھاكات واسعة بحق أبناء المحافظات الشمالیة وقامت بعملیات ترحیل

مئات المواطنین.

ونددت منظمات حقوقیة محلیة ودولیة بما یحصل في محافظتي عدن ولحج من انتھاكات

تطال بالأذى والإھانة مواطنین یمنیین بدوافع مناطقیة.

ووفق المصادر الحقوقیة، فإن ما تقوم بھا قوات المجلس الانتقالي من ممارسات تعسفیة

بحق أبناء المحافظات الشمالیة لا یمكن التغاضي عن تبعاتھا الخطیرة في شق النسیج

الاجتماعي، وترسیخ غریزة المناطقیة بین أبناء الوطن الواحد.

ومنذ أن سیطرت قوات الانتقالي الجنوبي على العاصمة الؤقتة عدن، والمناطق المحیطة

بھا في أغسطس من الماضي، تشھد المحافظات الجنوبیة أعمال فوضى مسلحة وعملیات

طرد للعمال وابناء المحافظات الشمالیة.

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