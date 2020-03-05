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عدن - ياسمين التهامي - أحلام تدعم عبد المجيد عبد الله بعد تعرضه للإهانة من متابع.. و “روتانا إف إم” تخصص حلقة لأمير الطرب وتوضح فيها سر دع أحلام له

أعربت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن دعمها ومحبتها للفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​، وذلك بعد أن عمد إلى إغلاق صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد المشادة الكلامية التي حصلت بينه وبين أحد المتابعين.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة صورة لعبد الله وعلّقت عليها بالقول:”حبيب القلب قلب القلب سميتك عبد المجيد عبد الله انت على راس قمه يا بوعبدالله”. وكان هاجم متابع على مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله ووجه له رسالة قال فيها :”يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”. هذا التعليق إستفز الفنان، فما كان منه الا أن رد بالطريقة نفسها وكتب :”وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل”. وأضاف: “إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”. في سياق متصل أعلنت خصصت روتانا إف ام اليوم حلقة خاصة للحديث عن أمير الطرب عبدالمجيد عبدالله و مسيرته الفنية و عرض كل أرشيفه الفني. جديد اب برس​ Advertisements

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