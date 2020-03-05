شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توجه أخطر أسلحتها الفتاكة لتدمير المملكة والأخيرة تكتشف الخطر الكبير اليوم...شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إيران توجه أخطر أسلحتها الفتاكة لتدمير المملكة والأخيرة تكتشف الخطر الكبير اليوم...شاهد

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس " كورونا " الجديد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز " تواصل الصحة 937 " في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

جديد اب برس​

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