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عدن - ياسمين التهامي - الإمارات تفاجئ العالم وتعلن الحجر الصحي لجميع القادمين إليها من هذه الدولة ( تعرف عليها )

خصصت الإمارات "مدينة إنسانية" في أبوظبي، لاستقبال مواطني عدد من الدول تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك بناء على طلب حكوماتهم.



وقامت الإمارات بتجهيز "المدينة" ورفدها بالأثاث اللازم إضافة إلى تأسيس مركز للصحة الوقائية في زمن قياسي بلغ 48 ساعة.

جديد اب برس​

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وشاركت مجموعة من المتطوعين من شباب وشابات الإمارات في تجهيز المدينة الإنسانية، فيما أكد قائد فريق الاستجابة الطبي بدائرة الصحة مطر النعيمي، على أن "تجهيز المدينة يجسد نهج الإمارات المتأصل والراسخ في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة للجميع منذ تأسيسها".

ولفت إلى تعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم وإنجاز هذه المبادرة الإنسانية، مشيرا إلى أنه "سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي على ضيوف الإمارات العائدين من مقاطعة هوبي الصينية لمدة 14 يوما حفاظا على سلامتهم".

وأوضح النعيمي، أن "الإجراءات الطبية تبدأ من خلال مرافقتهم في الطائرة أثناء عودتهم، والفحص الطبي المبدئي والفحص المخبري وبناء عليه يتم نقلهم إلى مركز الصحة الوقائية في المدينة"، مشيرا إلى أنه خلال مدة 14 يوما ستقوم الفرق الطبية بمتابعة الحالات الصحية بشكل يومي.

وجهزت المدينة وفق أرقى المعايير التي تراعي في تصميمها الخصوصية وتوفر وسائل الترفيه للأطفال والكبار، ما يلبي أفضل معايير الأمن والسلامة، وضمان راحة ساكنيها.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن "كافة الجهود الوطنية المشتركة والجهات الحكومية والخاصة في الإمارات تكاتفت لإنجاز هذه المبادرة الإنسانية".