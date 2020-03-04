شكرا لبحثكم عن خبر موقع : العليمي يمنع اللواء ابوالشهداء الاربعة من انقاذ الجوف بلقاء الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدر خاص ل "صنعاء اونلاين" ان مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي عرقل طلب اللواء الركن مفرح بحيبح، بلقاء الرئيس هادي في الرياض بالتزامن مع احتدام المعارك وتراجع قوات الجيش في الجوف.

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وافاد المصدر بأن اللواء بحيبح الذي قدم اربعة من اولاده شهداء في المعارك وقاد معارك بطولية وحقق انتصارات ضد مليشيات الحوثيين تقدم بطلب الى مكتب رئاسة الجمهورية للقاء الرئيس هادي الا ان مسؤولي المكتب كانوا يإجلون اللقاء لمدة 4 ايام واللواء بحيبح يتردد الى باب العليمي ولم يحظى بلقاء الرئيس هادي.

واستغرب المصدر من سياسة حكومة الشرعية التي استنفرت للقاء الناشطة الحوثية ابتسام ابو دنيا بعد ان وبخت عبدالله العليمي بمنشور لتأخيرها في موعد لبضع دقائق، وحظيت بعده باستقبال وحفاوة وهدية مالية من معين عبدالملك 10 دولار وحجز شقة في القاهرة، بينما قائدا محنك بحجم وطن وقاتل مع الشرعية وقدم اربعة من اولاده يتم عرقلة لقاءه بالرئيس هادي رغم تردده على باب العليمي لمدة 4 ايام متتالية.