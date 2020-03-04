باعوم يؤكد خلو اليمن من أي إصابات بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم،اليوم الثلاثاء، خلو اليمن من أي إصابات أو اشتباه بأي حالات بفيروس كورونا.



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واشار الوزير باعوم الى أن الوزارة اتخذت إجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا..لافتاً إلى ان الحكومة وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية على تنسيق مباشر على أعلى المتسويات للتدخل العاجل وتقديم الدعم للقطاع الصحي وأخذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.

وأهاب وزير الصحة العامة والسكان ،بمنظمة الصحة العالمية أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تداعيات خاصة بالفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتبها في محافظات الجمهورية.

واوضح باعوم بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة قد نشرت ارقام الهواتف الخاصة للابلاغ عن أية حالات مرضية بصورة عامة، والابلاغ عن اي حالات اشتباه بفيروس كورونا..داعياً طواقم الفحص في المنافذ البرية والجوية للابلاغ عن اي حالات مشتبه فيها، عبر الاتصال بالخط الساخن بالرقم المجاني 195 ، او عبر الارقام الثابتة التالية (02358260) او (02358259).