إقرار خطة العام الجاري 2020 للجنة النفط في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أقرت لجنة النفط بمحافظة مأرب، خطة عملها للعام 2020م، والتي تتضمن استمرار الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية بالسوق المحلية في مأرب.



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جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الخطة النفطية ومعالجات آلية توزيع المشتقات النفطية في مأرب، لمواجهة زيادة الطلب عليها نتيجة استمرار مأرب استقبال موجات كبيرة من النازحين من الجوف ونهم بصنعاء، لضمان عدم إحداث أي اختلالات في تموين السوق المحلية.

وأكد الوكيل مفتاح، مواجهة محافظة مأرب تحديات كبيرة واستثنائية في هذه المرحلة بمجال الخدمات العامة ومختلف القطاعات ومنها المشتقات النفطية والغازية، فرضتها التطورات الأخيرة ومواجهات الجيش الوطني والمقاومة في جبهات نهم والجوف ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتهجيرها للآلاف من الأسر إلى مأرب.

وشدد على ضرورة تكاتف ومضاعفة جهود السلطة المحلية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية والغازية في مأرب، وتوفير احتياجات المواطنين منها بطريقة قانونية وبالسعر الرسمي والحد من التلاعب بالأسعار وخلق سوق سوداء.