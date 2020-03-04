الكمال تبحث مع اليونيسيف تكثيف البرامج الخاصة بحماية الطفولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل الدكتورة ابتهاج الكمال،اليوم، مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف لدى اليمن، سارة بيسولو نيانتي، تكثيف البرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفولة، و العمل على إعداد خطة تضمن حماية الطفل ، وتفعيل العمل بالمساحات الصديقة الخاصة بالاطفال وادارة الحالة.



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وناقشت الكمال خلال اللقاء ،التحضير لاطلاق الدورة السابعة من دورة الصرف الخاصة بالمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، وبرامج التاهيل النفسي للاطفال جراء الاثار الناتجة عن الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، وبناء قدرات العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية العمل والعاملين في صندوق الرعاية الاجتماعية.

واكدت الكمال ،أهمية مضاعفة الجهود وحشد التمويل اللازم لبرامج حماية الطفولة والأمهات في بلادنا..لافتة الى أن الأمهات والأطفال تعد من أكثر الفئات تضرراً جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي على الشعب اليمني، وهو ما يستوجب على المجتمع الدولي دعم وتمويل المشاريع الخاصة بالمرأه والطفل..مشيدة بجهود منظمة اليونيسيف في بلادنا.

من جانبها اكدت ممثلة اليونيسيف ،استمرار المنظمة في تنفيذ البرامج والمشاريع ضمن خططتها التي تستهدف كافة المحافظات..معبرة عن تقديرها لمستوى التعاون والدعم الذي تتلقاه المنظمة من الحكومة اليمنية.