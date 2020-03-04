شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلمان للاغاثة يوقع اتفاقية مشروع "بذرة أمان" لحماية أسر الأيتام في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات وقع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية على هامش انعقاد منتدى الرياض الإنساني الدولي،مشروع "بذرة أمان" لحماية الأيتام وأسرهم في مناطق النزاع باليمن.

Advertisements ووقع الاتفاقية عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات الإنسانية المهندس أحمد البيز، فيما وقعها عن الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة، منسقة العلاقات الخارجية للائتلاف الدكتورة وضحة الصلوي. ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي، في محافظات عدن وصنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

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