شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشارة امريكية تشيد بعراقة وأصالة الموروثات القديمة في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - المهرة

أطلعت المستشار السابق للأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية فرانسيس تاونسند، خلال زيارتها محافظة المهرة ،على المشاريع التنموية بالمحافظة..مشيدة بعراقة وأصالة الموروثات القديمة الضاربة في أعماق التاريخ وابرزها اللعة المهرة.

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والتقت المستشارة الامريكية خلال الزيارة ،بمحافظة المحافظة محمد علي ياسر، والأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكلاء المحافظة، واستمعت من المحافظ لشرح عن الجهود التنموية في المحافظة، ودعم البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الذي يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لقطاع الكهرباء من خلال توفير المشتقات النفطية.

واطلعت المستشارة الامريكية على مشروع تأهيل مطار الغيظة الدولي، ومشروع المحميات الزراعية ومركز غسيل الكُلى، ومشروع المدراس التعليمية.