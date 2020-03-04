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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح معرض لتسويق المنتجات النسوية بمدينة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، المعرض الأول لتسويق منتجات التشغيل الذاتي للسيدات بمدينة سيئون، ينظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعيتي المعروف للتنمية والمستقبل لتنمية المرأة ومركز إنجاز للدعاية والاعلان.
ولفت الوكيل الى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار التحضيرات للإحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ 8 مارس، مشددا على أهمية زيادة اهتمام المجتمع بأوضاع المرأة وإعطائها الخصوصية التي تستحقها، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم المبادرات النسائية التي تساهم في تسويق منتجاتها وأعمالها للسوق المحلية.
من جهته أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام أن المعرض يهدف الى ترويج منتجات التشغيل الذاتي للسيدات لتشجعيهن وتسويق منتجاتهن في السوق المحلية.
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