فريق حكومي ينهي لقاءاته في الاردن مع بعثة صندوق النقد الدولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات اختتم فريق حكومي اليوم لقاءاته في الأردن مع بعثة صندوق النقد الدولي والتي ناقشت على مدى أربعة أيام التطورات الاقتصادية في اليمن منذ اللقاء السابق المنعقد في يوليو الماضي.

Advertisements كما ناقش اللقاء مستوى تنفيذ الحكومة اليمنية لموازنة 2019 وتقديراتها لإيرادات ونفقات العام 2020. وتطرقت النقاشات إلى تطورات اسعار الصرف وجهود البنك لتطوير أدائه ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة لتخفيف الوضع الإنساني الصعب على المواطنين. وقد ضم الفريق الحكومي ممثلين عن البنك المركزي اليمني، ووزارات المالية، الخدمة المدنية، النفط والمعادن، التخطيط والتعاون الدولي، الادارة المحلية، مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات.

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