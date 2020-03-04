شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على اتفاقية مع جامعة موسكو لتدريب كوادر وزارة الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع سفير اليمن في روسيا الدكتور احمد الوحيشي اليوم مع رئيس جامعة موسكو للعلاقات الدولية توركـنـوف انـتــولي اتفاقية تعاون لتأهيل كوادر وزارة الخارجية اليمنية.



وعبر الدكتور انتولي عن تـطلع جامـعة موسكو للعلاقات الروسية للتعاون الثنائي مع وزارة الخارجيــة اليـمـنـيــة ومعـهـــدهــا الدبـلـوماسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوقيع على اتفاقية مع جامعة موسكو لتدريب كوادر وزارة الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.