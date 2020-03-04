"حقوق الإنسان" تدعو المجتمع الدولي لحماية الجوف من الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

دعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لحماية السكان في محافظة الجوف، وفتح ممرات آمنة للنازحين من السكان المحاصرين والعالقين والواقعين تحت نيران المدفعية والقذائف الصاروخية للمليشيات الحوثية.



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وقالت الوزارة إن التصعيد الحوثي في الجوف وقصفهم العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة، أدى إلى وقوع خسائر كبيرة بين أوساط المدنيين والممتلكات العامة، وتسبب في تهجير ونزوح أعداد كبيرة من السكان أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، كما نفذت عناصر المليشيات الحوثية أعمال انتقامية واسعة بحق السكان.

وأضافت الوزارة: أن المعلومات تشير إلى مقتل وإصابة 16 شخصا بهجمات عشوائية حوثية في مديرية الغيل، بالإضافة إلى تهجير ونزوح اعدد كبيرة، وتفجير ثلاثة منازل، ونهب محلات تجارية وسيارات تابعة لمواطنين.. داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل ووقف التصعيد الحوثي الموجه ضد السكان المدنيين، وكذا فتح مراكز للإيواء وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية والطبية الطارئة للسكان المدنيين وبالتحديد الإيواء والغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة والدعم النفسي الأولي للناجين.