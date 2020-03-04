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عدن - ياسمين التهامي - انفجار عنيف يهز السعودية وسقوط ضحايا وتدمير في البنيان واستنفار أمني غير مسبوق ...شاهد بالفيديو





عدن - ياسمين التهامي - انفجار عنيف يهز السعودية وسقوط ضحايا وتدمير في البنيان واستنفار أمني غير مسبوق ...شاهد بالفيديو أدى انفجار أسطوانة غاز لتدمير منزل تقطنه ثلاث أسر بحي قرطبة في الرياض ، كما أصيب رجلاً وطفلة . وأفاد سكان المنزل بحسب سبق ، أن الحادثة وقعت أثناء وجودهم في المدارس ومقار أعمالهم وقت صلاة الظهر يوم الأربعاء الماضي. ووقع الانفجار اللحظي وسقطت الأسقف والجدران والمظلات المستعارة؛ ما أسفر عن إصابة شديدة لرجل، وأخرى متوسطة لطفلة. من جانبها باشرت الجهات المعنية الحادثة، وأشار التقرير الأولي للدفاع المدني، إلى وجود تسرُّب غاز تسبَّب في الواقعة.









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