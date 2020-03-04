شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دقت ساعة الصفر...رئاسة هيئة الأركان والجنرال علي محسن وقيادة التحالف العربي تعقد اجتماع عاجل مع الشيخ العكيمي وقبائل الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد اليوم الاربعاء اجتماع ميداني ضم قيادات عسكرية من التحالف وقيادات عسكرية يمنية في محافظة الجوف .

جديد "الخليج 365"

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وقالت مصادر ان الاجتماع عقد بين قيادات عسكرية من التحالف ومحافظ الجوف الشيخ امين العكيمي ورئاسة الاركان في الجيش اليمني عزيز صغير في شرق الحزم مركز محافظة الجوف.

واكدت مصادر ميدانية إن الجيش يتواجد بالقرب من مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال) التي سيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي الأحد، ويخوض معاركا لاستعادتها.

وأضافت ان الجيش والمقاومة لا يزالون مرابطون في مختلف جبهات القتال بالجوف , وأن الجيش يعمل لطرد المسلحين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها .