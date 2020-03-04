شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...فتاة يمنية من هذه المحافظة ترفع رأس اليمن "وزير الخارجية الأمريكي وزوجة ترمب على رأس مكرميها ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كرمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الناشطة والصحفية اليمنية ياسمين القاضي، والتي فازت بجائزة النساء الشجاعات الدولية التي تقدمها الوزارة سنوياً لنساء أظهرن شجاعة وقيادة فريدة في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وذكرت سفارة أمريكا لدى اليمن -في حساب مكتبها على تويتر- أن وزارة الخارجية الأمريكية ستكرم اليوم 10نساء من جميع أنحاء العالم بالجائزة الدولية السنوية الرابعة عشرة للمرأة الشجاعة للعام 2020.

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وبحسب السفارة فإن وزير الخارجية مايكل بومبيو سيستضيف حفل توزيع الجوائز اليوم في الخارجية الأمريكية، لتكريم 12 امرأة استثنائية من حول العالم بينهما أمينة وياسمين، وستلقي ميلينا ترامب خطاباً لتسلط الضوء على إنجازات هؤلاء النساء العظيمات.





وفازت الناشطة اليمنية ياسمين القاضي والسورية أمينة خولاني بجائزة النساء الشجاعات الدولية.

والقاضي هي صحفية ومن أوائل النساء اللواتي نشرن مقالاتهن في المطبوعات المحلية خلال التظاهرات في صنعاء.

وعندما اشتعلت الحرب في اليمن عام 2015 أسست ياسمين منظمة مأرب النسائية، وعملت من خلالها مع قادة عسكريين لمواجهة تجنيد الأطفال.

كما عملت ياسمين لدعم ومساندة النازحات بسبب النزاع وشاركت بإنتاج فيلم حول الآثار السلبية للنزوح على النساء والأطفال.

لا تزال ياسمين تقيم في اليمن في مجتمع قبلي لا يتقبّل عمل النساء في الشأن العام، إلا أنها تعمل على تغيير المعايير الاجتماعية وقد أصبحت نموذجًا يحتذى به في مجتمعها.

وبدأت هذه الجائزة عام 2007، وحتى الآن كرّمت الخارجية 134 امرأة شجاعة من 77 دولة.





وترشح البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج النساء من البلدان المضيفة لها، ليتم اختيار المرشحات النهائيات من قبل كبار المسؤولين في الإدارة.