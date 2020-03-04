شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في مفاجأة من العيار الثقيل...الطائرة الإماراتية تعود من الصين بـ"14" طالبا يمنيا فقط من اصل " 170" طالبا...ومصادر تكشف السبب الصادم ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن رفض معظم الطلاب اليمنيين المتواجدين في الصين اخلائهم بواسطة طائرة إماراتية في موقف يعبر عن احتجاج صارخ على ممارسات الإمارات في اليمن . واكدت المصادر لـ " اليمن السعيد " ان عدد الطلاب اليمنيين الذين تم اخلائهم من قبل الإمارات بلغ " 14" طالبا من اجمالي " 170" طالبا فيما رفض البقية الاخلاء وفضلوا البقاء في الصين ومواجهة خطر الاصابة بفيروس " كارونا " على الانتقال بطائرة إماراتية .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في مفاجأة من العيار الثقيل...الطائرة الإماراتية تعود من الصين بـ"14" طالبا يمنيا فقط من اصل " 170" طالبا...ومصادر تكشف السبب الصادم ..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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