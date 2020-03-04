شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اندلاع معركة حامية الوطيس بين محمد العرب وهذا القيادي الجنوبي البارز واتهامات متبادلة خطيرة وتهديد الاخير ل العرب بالقيام بهذا الاجراء الصادم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اندلاع معركة حامية الوطيس بين محمد العرب وهذا القيادي الجنوبي البارز واتهامات متبادلة خطيرة وتهديد الاخير ل العرب بالقيام بهذا الاجراء الصادم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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