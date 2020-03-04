شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : بن زايد يعين قائد مؤتمري جديد للواء الثالث عمالقة في الساحل الغربي بدلا عن اللواء عبد الرحمن اللحجي المستقيل !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 11:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عينت الإمارات، اليوم الاربعاء، قائد مؤتمري جديد للواء الثالث عمالقة المرابط في الساحل الغربي.

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يأتي ذلك بعد ساعات على استقالة قائد اللواء احتجاجا على ضغوط إماراتية لإخضاع العمالقة- كبرى الفصائل في الساحل الغربي- لإدارة طارق صالح.



وقالت مصادر محلية إن الامارات وجهت بتولي نزار حامد الشاطري قائدا للواء ، والشاطري كان قيادي سابق في المؤتمر في مديرية دار سعد ويعد من ابرز المقربين من طارق صالح، وفقا للمصادر.



وكانت قيادات الوية العمالقة السلفية خاضت خلال الاسابيع الماضية صراعا كبيرا ضد مساعي الامارات ضم هذه القوات إلى العمليات المشتركة التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي.



وسبق لهذه الالوية أن هددت بالانسحاب من الساحل لكن السعودية تدخلت في إبقاء إدارة هذه الفصائل مستقلة عن طارق صالح وهو ما صعد من الضغوط الاماراتية التي انشأت هذه الفصائل وتمكنت من خلالها تحقيق تقدم في الساحل الغربي قبل أن تمنح الامارات مكاسب العمالقة لطارق صالح الذي انضم عقب فشل محاولة انقلاب في صنعاء عام 2017.

