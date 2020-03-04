شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الملك سلمان يضع راجح باكريت محافظ المهرة السابق و الفريق الركن عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة تحت الاقامة الجبرية في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 11:31 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

‏اكدت مصادر لموقع هنا عدن الإخباري ان دائرة الاستخبارات السعودية وجهت بمنع كلاً من

أقرأ أيضا :

وأخيراً: وصول آلاف المقاتلين إلى مأرب وخلية تحمل صواريخ موجَّهة (تفاصيل صادمة )

Advertisements

قائد عسكري بارز في الجيش الوطني .. يفجر فضيحة من العيار الثقيل..ويكشف عن "اتفاق سري تم بين هذه الاطراف ؟؟والتى من بينها قيادات عسكرية في المنطقة العسكرية السادسة سهلت دخول الحوثيين إلى الجوف.

شاهد بالفيديو ..فتيات سعوديات يتحرشن بالشباب في مكان عـام ..شاهد



راجح باكريت محافظ المهرة السابق و الفريق الركن عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة من مغادر الرياض مساء اليوم

ونشر رئيس تحرير موقع هنا عدن الإخباري انيس منصور تغريدات في تويتر هذه نصها



١- السلطات السعودية تمنع

‏الفريق الركن عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة من مغادرة الرياض وتم إعادته من المطار لوجود تعميم لكل المنافذ البرية والجوية عدم السماح له بالمغادرة

‏نهاية الخدمة وسياتي يوم كل قيادات الاصلاح والشرعية بسجن الحائر ⁧‫#تحرير_الشرعيه_من_الرياض‬⁩



‏٢-السلطات السعودية أصدرت تعميماً لكل المنافذ بمنع مغادرة محافظ المهرة السابق راجح باكريت

‏باكريت حزم حقيبته للمغادرة الى القاهرة وأعيد من مطار الملك خالد

‏هذه نهاية الخدمة والمكافاة

‏هكذا تستخدم السعودية الشرعية لتنفيذ اطماعها فقط

‏هل من عبرة وعظة

