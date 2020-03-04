شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيراً:اقتربت ساعة الصفر.. وصول آلاف المقاتلين إلى مأرب وخلية تحمل صواريخ موجَّهة (تفاصيل صادمة ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان القوات الأمنية التابعة لحزب الإصلاح في مدينة مأرب اصدرت تعليمات بالبحث عن ما قالوا عنه ” خلية مؤتمرية ” تعمل على استهداف قيادات الشرعية .

وبحسب المصادر فان قوات الاصلاح تتهم ما قالوا عنها ” الخلية المؤتمرية ” بانها تمتلك صواريخ موجهة ويتنقلون في اطقم عسكرية تابعة للجيش الوطني .

واشارت المصادر الى ان التعليمات الامنية في مأرب طالبت بمراقبة الطرق الفرعية التي قالت ان عناصر تلك الخلية يستخدموها , وشددت على ضرورة تعزيز اليقظة الامنية .

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق ان القوات الامنية والعسكرية التابعة للشرعية قد كثفت من انتشارها في الحزام الامني للمدينة وكذا في الطرق الرئيسة والفرعية وداخل مدينة مأرب , بعد سيطرة الحوثيين على مركز محافظة الجوف .

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من جهة أخرى، تضرر الوضع المعيشي لسكان مدينة مأرب بعد أن وصلها آلاف الفارين مع عائلاتهم من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، عقب سيطرة الحوثيين عليها.

وأفادت مصادر محلية في مدينة مأرب أن أسعار بعض السلع ارتفعت عقب وصول الآلاف معظمهم مع عائلاتهم قادمين من الحزم.

وقالت المصادر إن أبرز أوجه الضرر التي لحقت بالمقيمين في مأرب هي غلاء أسعار القات الذي لم يتمكن كثير منهم من الحصول على قليل منه بمبلغ 5 آلاف ريال، كذلك الازدحام السكاني الشديد بفعل العدد الكبير من الفارين من مدينة الحزم.