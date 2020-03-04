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عدن - ياسمين التهامي - أمانة الرياض تواصل إزالة الصبات الخرسانية ... شاهد السبب الذي أذهل العالم

تواصل أمانة منطقة الرياض إزالة الصبات الخرسانية الغير مهمة والتى تشوه المشهد الحضري.

وأوضح فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، أن الأمانة عازمة على إزالة الخرسانات لما تسببه من تشوه للمشهد الحضري.

وأشار إلى أنه تم إزالة 13000 صبة خرسانية، مؤكدًا أن الأمانة تستهدف إزالة 50 ألف صبة خرسانية خلال الفترة القادمة.

جديد اب برس​

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