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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الكشف رسمياً عن حقيقة سقوط مديرية جديدة في مأرب بيد الحوثيين (تفاصيل أكثر)

تداولت العديد من المواقع الاخبارية خلال الساعات الماضية انباء عن سقوط احدى مديريات محافظة مأرب بيد ميليشيات الحوثي الايرانية . وفي هذا السياق نفى مدير عام مديرية رغوان بمحافظة مأرب الشيخ طه علوي الباشا بن زيع صحة الأنباء التي نشرت . جديد اب برس​ Advertisements وقال بن زيع لـ يمن فويسلا صحة لما ينشر عن دخول الحوثيين مديرية رغوان مؤكدا ان مارب صامدة بكل مديرياتها , علاوة عن صمود محافظة الجوف , داعيا بذات الوقت وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمصداقية والمهنية الصحفية فيما تنقله من أخبار .

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