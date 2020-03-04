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عدن - ياسمين التهامي - بالصورة: العكيمي يرعب الحوثيين ويظهر قبل قليل في مقابله هامة بجوار قائدين ويكشف عن مراحلة لجديدة للحرب

أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، بأن اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف ظهر الى جانب اللواء سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، والدكتور أحمد عطية وزير الاوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها. وذكرت المصادر بأن الظهور كان ظهر اليوم بمحافظة مارب. جديد اب برس​ Advertisements وكان عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة اليمنية، وصلوا أمس الثلاثاء، الى المحافظة، عقب توجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي بعودة الحكومة إلى داخل البلاد، وتزامنا مع تحركات سعودية عاجلة بشأن محافظة الجوف ونهم.

مأرب الجوف نهم تحركات سعودية



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