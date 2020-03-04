شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "لبوة" مجنونة تهاجم جاموس صغير ..وعندما اوشكت على افتراسه وغرست مخالبها في جسدة حدثت مفاجأة لم يتوقعها أحد وانقلب السحر على الساحر ..(شاهد صور لأشرس معركة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كاد عجل صغير أن يصبح وجبة غداء دسمة لأنثى أسد مفترسة، حتى تمكن أبواه من الدفاع عنه وأنقذاه من فك أنثى الأسد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، التقط الجراح البيطري بن كرانك ، 54 عامًا ، مجموعة من الصور المدهشة لمعركة بين أنثى أسد متوحشة، وعدد من الجاموس في بوتسوانا.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• "لبوة" مجنونة تهاجم جاموس صغير ..وعندما اوشكت على افتراسه وغرست مخالبها في جسدة حدثت مفاجأة لم يتوقعها أحد وانقلب السحر على الساحر ..(شاهد صور لأشرس معركة)

• فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

• بملابس مثيرة .. الفنانة نوال الزغبي تمارس هوايتها المجنونة وتجلس على خرطوم الفيل ..شاهد

• أسد يخطف عروس من قبضة عريسها في غمضة عين.. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما غرس الأسد مخالبه في جسدها .. "فيديو’’

• عاجـــل : فيصل القاسم يعلن عن علاج فيروس "كورونا" الذي عجزت الصين عن اكتشافه

• العثور على أكبر "أفعى" بالعالم ..طولها 4 أمتار .. و12 شخص يمسكون بها ..شاهد

• الثمانينية البريطانية التي تزوجت شابًا مصريًا تفجر مفاجآت محرجة: هذا ما حدث لي في ‘‘ليلة الدخلة’’

• أسد يتزوج أنثى النمر .. شاهد كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول (صور)

Advertisements

• هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !!

• "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو)

• "لبوة" تعاقب حبيبها الأسد بطريقة مرعبة لأنه فشل في إشباع رغبتها الجنسيه ..شاهد

• عريس يداعب عروسته بطريقة مرعبة ..قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج فكانت نهايتها صادمة ..شاهد

• قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد

• أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو)

• المذيعة "علا الفارس" تنشر غسيل قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" .. (فيديو)

• أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

---------------------------------

وأظهرت الصور، انقضاض أنثى الأسد على عجل صغير بمخالبها الحادة، قبل أن تندفع أسرة العجل الصغير نحو أنثى الأسد لحماية ابنهم، على الرغم من أن أنثى الأسد لم تغادر دون خوض قتال شرس معهم.



وفي لقطات أخرى ظهر قطيع من الجاموس يواجهون أنثى الأسد وجهًا لوجه على ضفاف مياه المحمية، لحماية طفلهم الصغير الذي كاد يمزق بين فكي أنثى الأسد.

