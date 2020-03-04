محافظ سقطرى يعود إلى المحافظة بعد رحلة علاجية

عاد اليوم الأربعاء، محافظ محافظة سقطرى، رمزي محروس، إلى أرخبيل سقطرى، بعد رحلة علاجية استمرت نحو شهرين.



ووصل المحافظ محروس على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية، قادماً من الرياض التي زاراها قبل يومين لمناقشة أوضاع المحافظة مع قيادة الشرعية.



وكان في استقبال المحافظ وشيخ مشائخ سقطرى "عيسى بن ياقوت"، الذي رافقه أثناء عودته، القيادات المدنية والعسكرية في المحافظة وجمع غفير من المواطنين.



ورفعت الجماهير المستقبلة للمحافظ، العلم الوطني، ورددت هتافات تندد بالممارسات الاستفزازية لأدوات أبوظبي ومساعيها الرامية لإثارة الفوضى في الأرخبيل منذُ مغادرته المحافظة.



وتأتي عودة المحافظ محروس بعد أيام من دعم الامارات لتمرد عسكري على الشرعية في الجزيرة وإعلان ولائهم للانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي.



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