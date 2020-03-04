إب.. مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلحين

قتل مواطن وأصيب آخر برصاص مسلحين، بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن الشاب "حمود يحيى عبدالله الصبري" ـ 18 عام ـ قتل برصاص مسلح في مديرية المخادر.



وأشارت المصادر إلى أن دوافع الجريمة تعود لخلافات شخصية.



وتأتي الحادثة بعد يوم من مقتل مواطن في ذات المديرية، التي تشهد ارتفاعاً لمنسوب جرائم القتل كإحدى أكبر المديريات من حيث معدل الجريمة.



وفي مديرية السياني، أصيب المواطن " فاروق أحمد" برصاص مسلح في حادثة جنائية أخرى.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتاناً أمنياً زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل اليومية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.



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