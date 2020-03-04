شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحوثي يحرق أهم مصلحة حكومية في عاصمة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احرقت مليشيات الحوثيين مبنى الهجرة والجوازات بمدينة الحزم مركز محافظة الجوف . Advertisements وقالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثيين اقدمت على احراق مبنى الهجرة والجوازات فرع الجوف وإتلاف كل محتوياته من وثائق وغيرها وتستعمل المليشيات الحوثية سياسة الارض المحروقة عقب اجتياحها لمدينة الحزم ضمن مساعيها لتدمير البنية التحتية للمدينة ايمانا منها بأن بقائها لن يطول فيها. وتواصل مليشيات الحوثيين مسلسلها الاجرامي في مدينة الحزم عقب سيطرتها عليها وانتهاكاتها بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بحزم الجوف.

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