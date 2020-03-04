شكرا لبحثكم عن خبر باشريف يرشي موظفي الاتصالات ب عدن نت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر خاصة أن وزير الاتصالات اوقف عملية بيع مودمات عدن نت الأفراد والشركات بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وكشفت المصادر عن توجيه الوزير ببيع المودمات لموظفي الاتصالات كنوع من الرشوة حتى يسكتوا عن فضائح عدن نت.

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