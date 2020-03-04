شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الادوية اليمنية تحذر من مستحضر فايزه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر المركز اليمني للتيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة العليا للادوية بعدن بتعميمين له من استخدام مستحضر للتجميل وادوية بيطرية

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واشار المركز في التعميمين الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية سبأ علی نسختين منهما بخطورة استخدام كريم تفتيح البشره فايزه باكستاني المنشئ لتجاوزه الحد المسموح به كشوائب من الزئبق الذي قد يؤدي الی مشاكل عدة في الجهاز العصبي والكلی واوصی المركز بضرورة سحب المنتج من الاسواق والتخلص من العينات

فيما حمل التعميم الثاني والذي صدر بالتنسيق مع الهيئة العامه للغذاء والدواء السعودية امر بتعليق الترخيص للمستحضرات البيطرية المحتوية علی مادة ديثانولمين نظرا للتقارير الصادره من بعض الجهات الرقابيه العالمية حول احتمالية حدوث تاثيرات جانبية للحيوانات نتيجة استخدام الادوية البيطرية المحتوية علی مادة ديثانولمين في تركيبتها الكيماوية

واوصی المركز بامكانية قيام شركات ومصانع الادوية البيطريه بالتقدم الی الهيئة بطلبات تعديل لحذف او استبدال ديثانولمين حال وجودها ضمن التركيبه