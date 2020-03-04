وزارة التخطيط تدعو المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإغاثة نازحي الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنظمات الدولية إلى التدخل الإنساني العاجل لإغاثة وتخفيف معاناة نازحي محافظة الجوف بمحافظة مأرب، جرّاء التصعيد العسكري لميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



واطلع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير عام فرع وزارة التخطيط في محافظة الجوف الدكتور حسين البشيري، ونائب مدير عام فرع وزارة التخطيط في محافظة مأرب المهندس عبدالقوي الشرعبي، على الأوضاع العامة للنازحين واحتياجاتهم الإنسانية الإيوائية والغذائية والدوائية.

ووجه الدكتور باصهيب، تعميماً عاجلاً إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية للمساهمة من خلال تدخلاتها في تقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة للنازحين الذين يواجهون ظروفاً صعبة، ومن المقرر إيصال مساعدات عاجلة للنازحين تشمل حوالي 6 آلاف و 500 سلة غذائية مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية، إضافة إلى تقديم منظمتي اليونيسيف وادرا ومنظمات أخرى، مساعدات تشمل توفير المياه والعيادات المتنقلة والغذاء والخيام والبطانيات وغيرها من المساعدات.

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كما ناقش باصهيب مع مدير منظمة ادرا في اليمن ادجر كاستلو، إمكانية تدخل المنظمة لإغاثة الآلاف من نازحي محافظة الجوف في مأرب، وتوفير المتطلبات اللازمة للتخفيف من معاناتهم.

وعلى صعيد آخر، وقع نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، على تجديد الاتفاقيات الأساسية لعدد من المنظمات لمواصلة تنفيذ أنشطتها وبرامجها المختلفة بمحافظات الجمهورية، وجرى التوقيع مع مدير منظمة ادرا في اليمن ادجر كاستلو، العاملة في مجالات الإغاثة والصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء، ومدير منظمة الأيادي النقية في اليمن الدكتور عبدالمجيد الشعبي، العاملة في مجالات الصحة، ومدير منظمة الإغاثة الدولية في اليمن معتصم حمدان، العاملة في مجالات الغذاء والحماية، ومديرة منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية في اليمن كارولين دوكارم، العاملة بمجالات الصحة والطوارئ الطبية.

كما ناقش نائب وزير التخطيط خلال لقائه مع مدير منظمة The Halo Trust ماتيو مات، بحضور مدير العمليات بالمنظمة كريست كوبر، والمدرب والخبير الأردني بمجال الألغام محمد العمري وضابط التنفيذ بالمنظمة عبدالخالق العبدلي، جهود المنظمة في مجال تأهيل كوادر المركز الوطني لنزع الألغام والقيام بعمليات المسح ونزع وإتلاف الألغام والمتفجرات بعدد من مناطق ومحافظات الجمهورية.

حضر اللقاءات وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد.