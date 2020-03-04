خنبش يكرم الطلاب المشاركين في المؤتمر العلمي الـ5 لطلبة جامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير بديوان رئاسة الجامعة فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لطلاب الجامعة، الذي ينعقد تحت شعار (طلاب الجامعة في خدمة التنمية)، استمر على مدى ثلاثة أيام ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي التاسع لعام 2020م.



وفي حفل الاختتام قال الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت أن هذا المؤتمر العلمي الطلابي الذي تنفرد به الجامعة عن غيرها من الجامعات اليمنية صُنِعَ في حضرموت، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدرس حاليًّا تعميمه على بقية الجامعات اليمنية، مشيداً بكافة الأبحاث العلمية التي قدمها الطلاب بالمؤتمر الخامس التي تسهم في خدمة المجتمع ، شاكرًا كل من أسهم في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر.

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ويهدف هذا المؤتمر العلمي لطلاب الجامعة إلى رفعَ المستوى العلمي للبحوث الطلابية، وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طلاب جامعة حضرموت ، وكذلك تشجيع الطلاب على إبراز قدراتهم ومواهبهم في مجال البحث والإبداع، وغرس ثقافة المشاركة العلمية في الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية، كالمؤتمرات وورش العمل والندوات.

بعد ذلك قام الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور / سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور / خالد عوض الرباكي رئيس لجنة المؤتمر بتكريم لجان التحكيم والطلاب المشاركين بالمؤتمر وتسليمهم شهادات المشاركة .

حضر اختتام المؤتمر كل من : الأستاذ / عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة والأستاذ / أحمد زين باحميد المدير العام لإدارة الإعلام بالجامعة ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعددٍ من طلاب جامعة حضرموت .