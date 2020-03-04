مناقشة وضع القطاع الصحي في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، اليوم وضع القطاع الصحي بمحافظة مارب وكيفية رفع كفاءته لمواجهة التحديات التي تفرضها الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن واستمرار استقبال المحافظة لموجات النازحين من مختلف المحافظات.

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الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي ومدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومدراء المستشفيات والوحدات الصحية، استعرض التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بمأرب واحتياجاته ودور شراكة المنظمات الانسانية مع القطاع الصحي من اجل تعزيز دوره في تقديم الخدمات الطبية والصحية للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.

واكد الدكتور دحان حرص الوزارة على تقديم الدعم في الحدود الممكنة للارتقاء بأداء المرافق الطبية وتحسين وتجويد الخدمات والسعي لمعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الطبي من أجل تفعيل وتعزيز العمل لخدمة المواطنين.. مشيدا بجهود الإدارات والكوادر الطبية التي كان لها دورا فاعلا وملموسا في تقديم خدمات جليلة سواء لجرحى الحرب او للنازحين او لابناء المحافظة في ظروف صعبة وعسيرة وبامكانيات محدودة.