شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يتفقد سير العمل في ديوان المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 - المهرة تفقد محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، سير العمل في عدد من مكاتب الوكلاء والإدارات بديوان عام المحافظة.

Advertisements وخلال جولته، اطلع المحافظ على مدى الانضباط الوظيفي والصعوبات والعوائق التي تواجه سير العمل. وشدد المحافظ على الالتزام والانضباط بالدوام وأداء المهام وخدمة وتسهيل معاملات المواطنين، والتحلي بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد في أداء مهامهم، مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم الدعم لتطوير وتأهيل المكاتب والموظفين للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المحافظة والمواطنين.

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