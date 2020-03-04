مناقشة سبل تطوير القطاعين الصناعي والتجاري بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش لقاء موسع عقد بغرفة تجارة وصناعة حضرموت بمدينة المكلا، اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، أوضاع القطاع الصناعي والتجاري وآفاق تطويرهما في المستقبل.



وناقش اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، ووكيل وزارة الصناعة علي عاطف، ورئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر باجرش، ونائبه فارس بن هلابي، وعددا من المعنيين، المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة والاستثمار بحضرموت والبحث عن حلول لمعالجتها بما يسهم في إحداث التنمية الشاملة بمحافظة حضرموت.

Advertisements

ونوه نائب وزير الصناعة، بما شهدته حضرموت خلال السنوات الأخيرة من نهضة عمرانية كبيرة، وهو ما يعكس الأداء الجيد للسلطة المحلية.

من جانبه أشار وكيل محافظة حضرموت المهندس العمودي، إلى إعداد شركة بترومسيلة دراسات بمجال الغاز الذي يتم الاستفادة منه للمحطة الغازية 75 ميجاوات، إضافة إلى استعداد الشركة خلال الأيام القادمة لإعداد دراسات خاصة بإنشاء محطة بقدرة 500 ميجاوات في الهضبة ومد خط نقل وأبراج من الوادي إلى الساحل بقوة 400 ميجاوات.

وقال: إن ذلك يتزامن مع إعلان المحافظ البحنسي عام 2020 م عام للتنمية والاستثمار، وهو ما يساهم في فتح آفاق كثيرة لدخول عدد كبير من المستثمرين من خارج وداخل الوطن .. مؤكدا بأن السلطة المحلية ستكون عونا لمكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة لتسهيل المعوقات لما شأنه خدمة المستثمرين.