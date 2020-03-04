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سلمان للاغاثة يوزع  30 الف كرتون تمور في حضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

سلمان للاغاثة يوزع  30 الف كرتون تمور في حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية،اليوم،30 ألف كرتون تمور على الاسر المحتاجة في مديريات الشحر والمكلا ورماه وثمود بمحافظة حضرموت.

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ويأتي ذلك من ضمن مشروع توزيع  13 الف طن من التمور في 13 محافظة يمنية.

 

وثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ،الدعم المقدم من مركز الملك سلمان والذي ساهم في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني جراء الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشيها البلاد بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

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