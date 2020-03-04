- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلمان للاغاثة يوزع 30 الف كرتون تمور في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية،اليوم،30 ألف كرتون تمور على الاسر المحتاجة في مديريات الشحر والمكلا ورماه وثمود بمحافظة حضرموت.
ويأتي ذلك من ضمن مشروع توزيع 13 الف طن من التمور في 13 محافظة يمنية.
وثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ،الدعم المقدم من مركز الملك سلمان والذي ساهم في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني جراء الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشيها البلاد بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للاغاثة يوزع 30 الف كرتون تمور في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.