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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطنة بنيران قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
استشهدت مواطنة اليوم الأربعاء برصاص قناص مليشيات الحوثي في ضواحي مدينة حيس جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية بأن المواطنة تدعى بنت البطي في الأربعين من عمرها استشهدت جراء إصابتها برصاص قناص حوثي اثناء رعيها للأغنام.
وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية في المدينة مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال منذو إنطلاق الهدنة الأممية.
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