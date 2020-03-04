شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطنة بنيران قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 استشهدت مواطنة اليوم الأربعاء برصاص قناص مليشيات الحوثي في ضواحي مدينة حيس جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية بأن المواطنة تدعى بنت البطي في الأربعين من عمرها استشهدت جراء إصابتها برصاص قناص حوثي اثناء رعيها للأغنام. وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية في المدينة مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال منذو إنطلاق الهدنة الأممية.

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