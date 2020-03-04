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المليشيا تُكثف قصف الأحياء بالتحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

المليشيا تُكثف قصف الأحياء بالتحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية بقصف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

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وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

 

وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها اليومية بإستهداف وقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.

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