المليشيا تُكثف قصف الأحياء بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية بقصف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها اليومية بإستهداف وقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.

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