الهلال الإماراتي يُسير عيادات طبية مُتنقلة إلى الضريبة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى منطقة الضريبة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة،تلبية لنداء استغاثة وجهها مكتب الصحة والسكان في المديرية بسبب إنتشار بعض الأمراض في المنطقة.

Advertisements وقال عامل في الفريق الطبي أن العيادة الطبية المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي قامت بالنزول إلى منطقة الضريبة بالتحيتا ،تلبية لنداء إستغاثة وجهها مكتب الصحة والسكان لمعالجة المرضى المصابين من أهالي المنطقة. وأكد العامل أن العيادة الطبية استقبلت عشرات الحالات المرضية بمرض الحميات والملاريا وحمى الضنك مضيفا أنه تم معاينة جميع الحالات المرضية المصابة وتقديم العلاجات المجانية لهم. يذكر أن العيادات الطبية المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل تقديم الخدمات الطبية لأهالي الساحل الغربي لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار مجدداً.

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