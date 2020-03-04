شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفيات الحديدة تستقبل 32 قتيلاً وجريحاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

استقبلت مستشفيات الحديدة وصنعاء “اليوم الاربعاء” 14 قتيلا و28 جريحا حوثيا لقيوا مصرعهم خلال كسر القوات المشتركة لمحاولات تسلل فاشلة قامت بها مليشيات الحوثي.

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وأكدت مصادر مطلعة في مستشفيات صنعاء والحديدة ” استقبال المستفيات ما يقارب 33 قتيلا من عناصر مليشيا الحوثي و 94 جريح آخرين معظمهم وصلوا من جبهات الساحل الغربي.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل الزج بعناصرها في معارك خاسرة وانتحارية في محاولة لتحقيق إختراق في ظل الهدنة الأممية بالحديدة وجبهات الساحل الغربي إلا أنها تصطدم بجاهزية وصلابة القوات المشتركة وتعود بهزيمة ساحقة لعناصرها