انطلاق دورة تدريبية بسيئون حول المهارات الإعلامية وتقنية الاتصال الفعال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم، دورة تدريبية تخصصية حول المهارات الإعلامية وتقنية الاتصال الفعال والتي نظمتها إذاعة سيئون بالتعاون مع كلية المجتمع.



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وتهدف الدورة التي تستمر يومين اكساب ٢٥ مشارك يمثلون الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومهتمين بمجال الأعلام مهارات الأسلوب التقني في التقديم الإذاعي والتلفزيوني ومهارة الإلقاء والعرض الجماهيري.

وفي الدورة ،اكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء ،على أهمية الإطلاع والقراءة لما لذلك من إسهام في رفع القدرات الذاتية لدى الفرد.

من جانبه أعرب مدير عام إذاعة سيئون عن أمله أن تنعكس مخرجات هذه الدورة في أداء المشاركين وتسهم في الدفع بهم الى تطبيق ما يتلقونه من مهارات في وسائل الإعلام على المستوى المحلي والوطني .