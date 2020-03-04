بن ياسر يترأس اجتماع للجنة الأمنية لمناقشة في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - المهرة

ترأس محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ، اليوم ، اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر.



وناقش الاجتماع الوضع العام والمستجدات الأمنية بالمحافظة في ضوء الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً وطبيعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة وبسط الأمن في كل المديريات والمناطق.

وكان المحافظ بن ياسر قد استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، ناقلا إليهم تحايا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وتوجيهاته إلى السلطة المحلية والأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتميز به المحافظة والنأي بها عن المشاكل والصراعات والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى بالمحافظة ومواجهة التحديات المتربصة باليمن.

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وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ورفع الحس الأمني والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية وأن تكون في يقضة عالية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها.

وثمن الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة في تعزيز الأمن ومكافحة الظواهر السلبية المخلة بالأمن والسكينة العامة، مشيداً بمواقف الأشقاء في التحالف بقياة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم وإسناد في الجانب الأمني والتنموي.

وأكد المحافظ بن ياسر على أهمية تفعيل الإجراءات الأمنية المتخذة ومحاسبة من يتهاون في أداء مهامه وفرض هيبة الدولة والنظام وتطبيق سيادة القانون وصولاً إلى تطبيع الأوضاع وإعادتها إلى طبيعتها والتصدي لكل من يسعى للعبث باستقرار المحافظة وضبط العابثين ومرتكبي الجريمة وردعهم ليكون عبرة لغيرهم.

كما أكد المحافظ على أهمية تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي والمؤسسي للأجهزة الأمنية وتطوير الكادر وتأهيله ضمن استراتيجية واضحة تستشرف المستقبل.