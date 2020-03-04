شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : على راس قوة عسكرية ضخمة...الجنرال علي محسن الاحمر يصل قبل قليل الى محافظة مأرب ومصدر عسكري يكشف عن معركة كبرى ستنطلق خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ناء على توجيهات فخامة الرئيس عودة الحكومة إلى مارب باستثناء رئيس الوزراء : وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي جميع اعضاء الحكومة بالعودة إلى محافظة مأرب لمباشر عملهم ما عدى رئيس الوزراء معين عبدالملك الموقوف عن العمل بسبب الإهمال الذي صاحب اداء حكومته وعدم تعامله مع الأحداث بجديه. المصادر أكدت أن فخامة الرئيس كلف الخنبشي بالقيام باعمال رئيس الوزراء لين يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

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