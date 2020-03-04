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عاجل : بعد الهزائم الاخيرة... قيادة التحالف العربي تفاجى الجميع وتصدر بيان خطير حول موقفها من دعم الشرعية..."بيان"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن قواته أحبطت هجومًا على ناقلة نفط قبالة اليمن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء ”واس“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم ”إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة (90) ميلا بحريا جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني“.

 

 

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وأوضح العقيد المالكي أن ”محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (03 مارس 2020م) عند الساعة (14:39) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (4) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد“.

وأضاف أن ”التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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