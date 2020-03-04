عاجل : قناة الجزيرة تفاجى الجميع وتبث قبل قليل هذا التقرير المصور من وسط مديرية الحزم

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عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة "الجزيرة" القطرية لمشاهد حية لما اسمتها تطبيع الاوضاع وعودة الحياة من داخل مدينة الحزم مركز محافظة الجوف عقب انسحاب الشرعية وسيطرت المليشيات الحوثية عليها يوم الاحد الفائت. وحسب المقطع "الفيديو" اضهر بان المدينة اصبحت خاوية على عروشها من السكان باستثناء المسلحين الحوثيين مع اضراب شامل للمحلات التجارية في مدينة الحزم بعد دخول جديد "الخليج 365" Advertisements الحوثيين اليها. فيما تفيد تقارير ميدانية عن نزوح جماعي لسكان المدينة قدر عدد الاسر النازحه باكثر من عشرين الف اسرة غادرت الحزم والغيل بينما أجبرت المليشيات الاسر على البقى تحت قوة السلاح. لمشاهدة الفيديو اضغط " قناة الجزيرة ترافق مليشيات #الحوثي في مدينة الحزم #الجوف وتاخذ جولة لما تسميه عودة الحياة في الأسواق بعد سيطرة المليشيات الحوثية على #الحزم مركز محافظة #الجوف..#الجزيرة قناة حوثية بامتياز.. pic.twitter.com/ekLKLXHqEp — اليمن الآن (@ALyemennow) March 4, 2020 "

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