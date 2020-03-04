شكرا لبحثكم عن خبر مصدر امني يؤكد القبض على قاتل الجعول ويتوعد قتلة الجنيدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص - عدن

أكد مصدر أمني في العاصمة عدن على أن الاجهزة الامنية تمكنت من القبض على قاتل الجندي محمد عبدالناصر جعول والتعرف على هويته بعد ساعات من وقوع الجريمة.

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وأضاف المصدر أن التحقيقات التي قام بها الحزام الامني كشفت هوية قاتل الجندي جعول حيث تم القبض عليه والتحقيق معه لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه فيما رجحت مصادر أخرى أن الحادثة جنائية وكانت بطريقة عرضية.

وأما فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشاب الجنيدي قال المصدر : " أن الاجهزة الامنية تقوم بتحقيقات واسعة في جريمة قتل الشاب محمد احمد الجنيدي وذلك بهدف الكشف عن تفاصيل الجريمة ومعرفة هوية افراد الطقم".

وأشار المصدر الى ان اجهزة الامن تواصل جهودها في هذا الجانب بشكل حثيث من اجل كشف هوية المجرمين متوعدا بالقبض عليهم وانهم سينالون العقاب الذي يستحقوه على جريمتهم.